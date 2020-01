Incendi in Australia: al via spedizione a Kangaroo Island, “corpi di animali carbonizzati a perdita d’occhio” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Al via missione di ricerca e salvataggio a Kangaroo Island, l’isola dei canguri Australiana devastata dagli Incendi dove migliaia di animali sono stati raggiunti dalle fiamme. Il team dell’associazione Humane Society International, oltre a curare gli animali selvatici ustionati e feriti, costruirà anche stazioni per l’acqua e per il cibo per aiutare i sopravvissuti. “Sono le scene più difficili a cui abbia mai assistito come soccorritore di animali. Ci sono corpi di animali carbonizzati a perdita d’occhio – spiega Kelly Donithan, specialista senior nella risposta ai disastri di Humane Society International – ma troviamo ancora animali vivi, feriti, storditi o traumatizzati, ed è un sollievo poter offrire loro un aiuto immediato“. “Abbiamo visto canguri con ustioni devastanti e koala disidratati che ansimavano per la sete. In ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

