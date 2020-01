Il dramma migratorio dell’Europa orientale (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Croazia, dal 1 gennaio 2020, ha assunto la presidenza dell’Unione europea per il canonico periodo di sei mesi. Il Paese, che rappresenta insieme alla Slovenia il blocco che discende dall’ex-Jugoslavia, conosce molto bene il dramma dell’emigrazione, che ha toccato il Paese già durante il XX secolo ed è ripreso dopo la disgregazione dell’unione balcanica. Per questo motivo, le volontà del premier Andrej Plenkovic sono quelle di portare all’attenzione della comunità europea il dramma migratorio che sta affrontando il suo Paese insieme al resto dell’Europa dell’Est e al momento sembra aver attirato l’interesse anche degli altri Paesi aderenti all’Unione europea. I numeri della Croazia La Croazia è una delle economie attualmente più povere dell’Unione, soprattutto per quanto riguarda la popolazione che risiede nelle provincie ... Leggi la notizia su it.insideover

