Harry e Meghan, “la duchessa pronta a rilasciare un’intervista senza freni dove accusa la Regina di razzismo” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mentre la trattativa per definire i termini dell’addio dei duchi di Sussex alla Famiglia Reale è in corso, spunta una dichiarazione di quelle destinate a far discutere. Il giornalista Tom Bradby, di ITV, molto vicino Meghan e Harry, avrebbe infatti detto che la Regina non dovesse assecondare le richieste dei duchi, Meghan Markle sarebbe pronta a rilasciare un’intervista “senza freni”. Una minaccia? Così sarebbe secondo il Daily Telegraph che ventila un’ipotesi precisa: Meghan racconterebbe di essere stata spinta a lasciare la Famiglia Reale per via dell’atteggiamento razzista di Elisabetta II e non solo. Insomma, una vera e propria fuga da una Londra razzista verso un Canada accogliente. L'articolo Harry e Meghan, “la duchessa pronta a rilasciare un’intervista senza freni dove accusa la Regina di razzismo” proviene da Il Fatto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

