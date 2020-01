GF Vip, frase choc di Salvo Veneziano: "Elisa De Panicis? Da scannare" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Luana Rosato Il web insorge contro Salvo Veneziano e chiede al Grande Fratello Vip la sua squalifica per le frasi choc pronunciate contro Elisa De Panicis Scoppia un nuovo caso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e, ad essere coinvolto, è Salvo Veneziano, che si è lasciato andare a dichiarazioni scioccanti nei confronti di Elisa De Panicis. L’ex gieffino, che è tornato all’interno del reality show di Canale 5 insieme ad altri tre storici concorrenti del programma con il ruolo di “highlander”, ha lasciato sbigottiti gli utenti della rete per alcuni commenti sessisti fatti nei confronti della ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E adesso, anche per lui, così come accaduto per Fabio Testi, si chiede la squalifica immediata. Se la settimana scorsa l’attore, forse complice la classica atmosfera goliardica che si viene a creare in ambienti di soli uomini, aveva ritenuto ... Leggi la notizia su ilgiornale

Blogdelledonne : #GFVIP Salvo shock: «(Elisa) si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale. E’ da maciullarla,… - see_lallero : Grande Fratello VIP 2020, Salvo Veneziano choc contro Elisa de Panicis (VIDEO) - CarlisiRoby : Caro @davidemaggio non amplificare certe frasi dette con dei titoloni da far inorridire #salvoveneziano ha il massi… -