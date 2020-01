Florencia Lourdes Genna, chi è la prof femminista di Mariano Catanzaro a La Pupa e il Secchione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Originaria dell'Argentina, la prof 34enne oggi insegna matematica in provincia di Treviso. Fuori dal lavoro offre ripetizioni private e si dedica alla gestione di un'erboristeria insieme ai genitori. Arrivata a La Pupa e il Secchione come una delle due "secchione in gonnella", da subito si è distinta per la sua determinazione: il suo obiettivo è vincere il programma e ribaltare lo stereotipo della donna senza cultura. Intanto, il primo passo sarà insegnare la scienza all'ex tronista Mariano Catanzaro. Leggi la notizia su tv.fanpage

