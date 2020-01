Concorrente del Grande Fratello Vip 4 fa coming out, ecco di chi si tratta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un Concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha fatto coming out nella serata di ieri, con una naturalezza che ha entusiasmato i telespettatori e gli utenti del web, i quali hanno cominciato a condividere la notizia sui social. Ma di chi stiamo parlando? Di Aristide Malnati. Il Concorrente fortemente voluto da Alfonso Signorini in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ieri sera Malnati, durante una chiacchierata con Paolo Ciavarro, ha detto di essere sentimentalmente attratto dagli uomini ed ha rivelato che i suoi veri amori sono sempre stati per altre persone dello stesso sesso. Il Concorrente ha dichiarato: In questo momento non sono preso per nessuno. Ci sono stati dei grandi inizi, da cui sono andato via, sono fuggito io. Non so per quale motivo, onestamente non me lo spiego tanto. Non sono arrivato ad una soluzione. I miei veri amori, le vere infatuazioni, a livello ... Leggi la notizia su trendit

