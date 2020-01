Brescia: donna investita da auto, sbalzata di sei metri (Di lunedì 13 gennaio 2020) Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Una donna di 52 anni è stata investita a Brescia, in via Dalmazia, da un'automobile. Nell'impatto la donna è stata sbalzata di circa sei metri e ha sfondato il parabrezza della vettura. Portata in codice giallo in ospedale, ha riportato un trauma cranico e lombare. Sul Leggi la notizia su liberoquotidiano

