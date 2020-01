Branko, oroscopo della settimana: previsioni di oggi, 13 gennaio 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) oroscopo settimanale Branko: le previsioni di oggi, lunedì 13 gennaio, e dei prossimi giorni Dal libro “Branko 2020 – Calendario Astrologico”, sveliamo in questo articolo piccole informazioni relative alle previsioni settimanali dell’oroscopo di Branko da oggi, lunedì 13, a giovedì 16 gennaio 2020 (dello zodiaco da venerdì 17 in poi ne parleremo nei prossimi giorni). Da domani, secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko della settimana, Venere inonderà di dolcezza tutti i nati sotto il segno dell’Ariete, mentre tra martedì e mercoledì i nati Toro potranno fare incontri sensuali. Da oggi l’amore potrebbe dare qualche noia ai Gemelli, che però dal 16 avranno Mercurio magnifico per gli affari, mentre dalla giornata odierna Venere diventa gentile per coloro che sono del segno zodiacale del Cancro. oroscopo della settimana, Branko: previsioni del ... Leggi la notizia su lanostratv

