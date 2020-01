Bonafoni-Veglianti: 400 alloggi Villa Gordiani ancora senza riscaldamento (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – “A distanza di 2 mesi dalla prevista accensione degli impianti di riscaldamento, i cittadini residenti in 400 alloggi di edilizia residenziale Erp di Villa Gordiani, nel Municipio Roma 5, sono ancora al freddo”. “Non sono valse a nulla le lettere, le proteste, i blocchi stradali, gli incontri in commissione e le rassicurazioni da parte dell’Amministrazione Capitolina; oltre ad essere fuori servizio numerosi impianti ad oggi risultano ancora frammentate le informazioni sulla natura dei guasti e sui tempi di riparazione. I numeri di questa vicenda sono allarmanti: oltre 20 gli edifici coinvolti e centinaia di cittadini, di cui molti anziani e bambini in difficolta’. “Quanto sta accadendo ha dell’incredibile, per questo chiediamo l’immediato intervento della sindaca Raggi perche’ si prodighi per un immediato intervento ... Leggi la notizia su romadailynews

