Besiktas-Brindisi, Champions League basket 2020: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo il trionfo di misura conquistato all’overtime in campionato contro Cantù, l’Happy Casa Brindisi è già pronta a tornare in campo in basketball Champions League a caccia di un successo che darebbe ossigeno al sodalizio pugliese, il quale al momento fa parte del gruppone che occupa le posizioni dalla quinta all’ottava, con quattro vittorie e sei sconfitte, nel girone D della competizione continentale targata FIBA. Gli avversari con cui domani dovranno vedersela Banks e compagni sono i turchi del Besiktas. Al momento anche il Besiktas fa parte dell’agglomerato di squadre sopraccitato e come Brindisi in caso di vittorie rilancerebbe le proprie ambizioni, ma se dovesse perdere vedrebbe la qualificazione allontanarsi ulteriormente. Dalla loro i turchi avranno il fattore campo, ma l’Happy Casa ha sicuramente tutte le carte in regola per vincere questo match. ... Leggi la notizia su oasport

