Supercoppa di Spagna, vince il Real Madrid. L’Atletico cade ai calci di rigore (Di domenica 12 gennaio 2020) Supercoppa di Spagna, Real Madrid – Atletico Madrid: la squadra di Zidane vince ai calci di rigore. Real Madrid e Atletico Madrid si affrontano nella finalissima della Coppa di Spagna. Partita dalle grandi emozioni che non delude le aspettative della vigilia in termini di agonismo e spettacolo. Dopo 120′ di equilibrio e grande spettacolo, la Supercoppa di Spagna si decide alla lotteria dei calci di rigore. Supercoppa di Spagna, Real Madrid-Atletico Madrid:il tabellino Di seguito il tabellino della finale di Coppa di Spagna Real Madrid – Atletico Madrid 0-0 (4-1 d.c.r.) Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos (103′ Vinicius Jr.), Casemiro; Isco (60′ Rodrygo), Modric, Valverde; Jovic (83′ Mariano Diaz). All. Zidane ATLETICO (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez (98′ Savic), Felipe, Renan Lodi ... Leggi la notizia su newsmondo

