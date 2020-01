Sub trovati morti a Palermo, si batte la pista della droga (Di domenica 12 gennaio 2020) Si ipotizza l’ipotesi di una presenza dei sub morti su una barca che stava trasportando stupefacenti. Non risultano denunce di scomparsa nè navi naufragate nei dintorni. Continuano le indagini legate alla scomparsa dei due sub morti nei giorni scorsi nel mare del Palermitano. Tra le acque al largo di Cefalù e il tratto di mare … L'articolo Sub trovati morti a Palermo, si batte la pista della droga proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

