Stefano non ce l’ha fatta: era stato investito da una 23enne ubriaca (Di domenica 12 gennaio 2020) Purtroppo non ce l’ha fatta Stefano Alberini, il pedone investito ieri – venerdì 10 gennaio – attorno alle 5.30 da un’auto in via Roma Guidonia Montecelio, comune alle porte di Roma. L’uomo è stato dichiarato clinicamente morto al policlinico Umberto I, dove era arrivato in condizioni disperate, con fratture ed emorragie alla testa e al torace. Nonostante gli sforzi dei medici l’uomo si è spento, troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. L’uomo, originario di Napoli aveva 57 anni, faceva il pasticciere e da quanto si apprende si stava recando a lavoro quando è stato investito da una Lancia Ypsilon. La 23enne alla guida dell’auto prima ha sbandato andando a sbattere contro diverse vetture parcheggiate, poi ha finito la sua corsa travolgendo Stefano. Ora la 23enne alla guida è accusata di omicidio stradale: con il decesso dell’uomo la giovane, residente a Colle Fiorito una frazione ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

LegaSalvini : #Borgonzoni: ?? No, Stefano, quella famiglia non è emiliano-romagnola. Potrebbe essere di Wallingford (Regno Unito)… - Fontana3Lorenzo : Grave mancanza di rispetto del presidente PD della regione Emilia Romagna, verso i genitori di Bibbiano, che si son… - PiazzapulitaLA7 : Viviamo nell’ossessione del nuovo a tutti i costi, per cui il passato ci sembra spesso una zavorra da buttare. Ma n… -