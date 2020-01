Sanremo 2020, Christian DeSica annuncia “Quest’anno sarò ospite, ma vorrei condurne uno” (Di domenica 12 gennaio 2020) Un altro super ospite annunciato al Festival di Sanremo 2020. Christian De Sica è uno degli attori più popolari del cinema italiano, diventato famoso soprattutto grazie al filone del cinepanettone inaugurato col cult Vacanze di Natale. Il figlio del grande regista e attore Vittorio però si è anche distinto come regista e, soprattutto, come attore teatrale. Proprio sul palcoscenico per chi ha avuto modo di seguirlo ha mostrato incredibili qualità poliedriche, anche grazie a splendide doti canore. Christian De Sica quindi ha tutte le carte in regola per sfoggiare le sue doti di cantante sul palco del teatro Ariston e l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2020 lo ha dato lo stesso artista durante la trasmissione di Radio 2 Viva Sanremo: “Quest’anno sarò presente per la serata finale insieme a Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi e insieme canteremo ... Leggi la notizia su giornalettismo

