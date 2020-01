Papa Francesco ai battesimi/ "Se volete allattare nella Cappella Sistina fatelo pure" (Di domenica 12 gennaio 2020) Papa Francesco, durante i tradizionali battesimi nella Cappella Sistina, ha invitato le madri di non farsi problemi ad allattare i propri figli Leggi la notizia su ilsussidiario

welikeduel : Vecchie ruggini con Papa Francesco, in un nuovo documento esclusivo a cura di Fabio Celenza #propagandalive… - welikeduel : Nuove testimonianze inedite di vecchie brutte storie con Papa Francesco, in un documento esclusivo a cura di Fabio… - HuffPostItalia : Papa Francesco: 'Se un bimbo piange in chiesa perché ha fame, la mamma lo allatti pure' -