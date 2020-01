Oroscopo febbraio Branko: prime previsioni zodiacali del prossimo mese (Di domenica 12 gennaio 2020) Oroscopo Branko febbraio 2020: le prime previsioni astrologiche del mese prossimo Siamo giunti quasi a metà gennaio perciò, sfogliando le pagine del libro “Branko 2020, calendario astrologico”, riveliamo le prime anticipazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Branko del mese di febbraio 2020 per ognuno dei dodici segni zodiacali. Nel mese di Carnevale, Marte sarà vivace e attivo sia per i sentimenti che per la vita pratica, per coloro che sono dell’Ariete, fino al 15 febbraio, mentre a coloro che sono del Toro le previsioni dell’Oroscopo di febbraio di Branko consigliano di evitare di avere scatti d’ira in casa. Chi ha contratti da siglare, a febbraio dovrà farlo prima possibile se è dei Gemelli, mentre per il Cancro il mese dell’amore esordirà bene, con una Venere affettuosa e una bella Luna crescente nel settore degli incontri. Oroscopo ... Leggi la notizia su lanostratv

