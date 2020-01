Meteo GENOVA: discreto domenica, poi arriva qualche DEBOLE PIOGGIA ad inizio settimana (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Meteo su GENOVA risulterà discreto domenica, mentre peggiorerà da lunedì per infiltrazioni d'aria umida che porteranno qualche piovasco o pioviggine fino almeno a martedì. domenica 12: sereno. Temperatura da 6°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 10 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. Lunedì 13: molto nuvoloso con pioviggine. Temperatura da 6°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 7 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Martedì 14: molto nuvoloso con PIOGGIA. Stima PIOGGIA 4 mm. Temperatura da 9°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 10 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Mercoledì 15: molto nuvoloso con pioviggine. Stima PIOGGIA 1 mm. Temperatura da 6°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1025 ... Leggi la notizia su meteogiornale

meteo_genova : #meteomar M.Ligure: NE5, sereno o poco nuvoloso, visibilità buona, mosso al largo. Tendenza: E4, sereno o poco nuvoloso settore S. - zazoomnews : ­Meteo Genova oggi sabato 11 gennaio: cieli sereni - #­Meteo #Genova #sabato #gennaio: - farmaciaserrage : Anche oggi #11gennaio siamo #farmaciaditurno e iniziamo così con la compagnia di @Laurantonini @RudyZerbi su… -