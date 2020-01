Luciana Littizzetto chiama in diretta Che tempo che fa e spiega come sta: Fabio Fazio ci scherza su (Di domenica 12 gennaio 2020) Si ride e si scherza con Luciana Littizzetto a Che tempo che fa anche se la comica non può essere ospite del programma di Fabio Fazio. come immaginavano infatti Luciana, non può muoversi da casa; pensavamo che ci sarebbe stato un collegamento esterno magari da casa della comica ma invece Luciana ha bisogno di riposo per cui per qualche altro giorno starà a casa. Luciana non è in studio ma la sua presenza si fa sentire e infatti la puntata del 12 gennaio 2020 si apre con una telefonata di Fazio a Lucianina. Fazio ha fatto gli auguri al pubblico e ha spiegato che c’è una persona che ha iniziato ma l’anno! E’ Luciana Littizzetto che a Capodanno era in ospedale. Fazio come fa sempre, scherza anche in questo caso: “Lei è caduta da una altezza bassissima…”. A questo punto quindi ha chiamato Luciana in diretta per salutarla. Luciana Littizzetto A ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

