LIVE Sci alpino, Combinata Altenmarkt 2020 in DIRETTA: inizia la gara, Brignone n.9 (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA Combinata FEMMINILE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 12 GENNAIO) 9.11 Le svizzere sono le assolute dominatrici della Combinata. Wendy Holdener ha vinto i due ultimi Mondiali (2017 e 2019), Michele Gisin agguantò l’oro olimpico a Pyeongchang 2018. Specializzarsi in questa specialità è furbo: poca concorrenza, risultati che segnano indelebilmente una carriera. 9.09 Una outsider per il podio è Marta Bassino. Non eccelle né in superG né in slalom, ma è capace di difendersi in entrambe le discipline. E’ da prime 8 posizioni, per la top3 servirà un pizzico di fortuna. 9.04 La Combinata odierna è composta da un superG e da una manche di slalom. Le grandi favorite sono le svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin, in seconda battuta Petra Vlhova e ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Altenmarkt 2020 in DIRETTA: Federica Brignone tra le favorite per la vittoria - #alpino… - Matt_Orlandi : LIVE Slalom speciale #Adelboden 2020, diretta e classifica in tempo reale #sci alpino maschile: 1ª manche ore 10.30… - Matt_Orlandi : LIVE Combinata #AltenmarktZauchensee 2020, diretta e classifica in tempo reale #sci alpino femminile: super G ore 0… -