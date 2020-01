LIVE Italia-Germania 9-4, Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: Setterosa che scappa via (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Inizia la ripresa, sprint sempre in favore di Chiappini. Secondo quarto Si conclude sul 9-4 la seconda frazione: Italia che prova a scappare via. 8′ Spreca una superiorità numerica la Germania sul finale, termina qui la prima metà di gara. 7′ Tanti capovolgimenti di fronte, non arrivano reti. 6′ Ancora a segno la Germania: gran botta dalla distanza di Pannasch. 9-4. 6′ Sciarpa eccezionale di Valeria Palmieri: 9-3 Italia. 5′ Bella rete teutonica con G. Deike. 8-3 Italia. 4′ Controfuga azzurra con la superiorità: Bianconi assiste per Aiello, tutto facile a porta vuota. 8-2. 3′ Bellissima la giocata di Chiara Tabani: l’attacco azzurro si allarga, il difensore tricolore si mette in proprio e trova la rete. 7-2. 3′ Gran botta di Izabella Chiappini dall’esterno: 6-2 Italia, ora ... Leggi la notizia su oasport

