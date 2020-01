LIVE Germania-Turchia, Finale Preolimpico volley femminile 2020 in DIRETTA: tutto o niente, in palio Tokyo 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La cronaca della semiFinale della Germania – La cronaca della semiFinale della Turchia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Turchia, Finale del Preolimpico di volley femminile: ad Apeldoorn (Paesi Bassi) va in scena la partita decisiva, quella che mette in palio l’ultimo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due squadre si contendono un posto per i Giochi, si preannuncia un incontro da dentro o fuori che si potrebbe decidere su pochi dettagli: il match è aperto a qualsiasi risultato, sarà sicuramente molto incerto, avvincente e appassionante con tanta carne al fuoco e la tensione regnerà sicuramente sovrana. La Germania è la grande rivelazione del torneo, ha travolto la favorita Olanda in semiFinale e vuole coronare il suo sogno a cinque cerchi. Le tedesche sembrano essere ... Leggi la notizia su oasport

enricospada2 : DIRETTA LIVE - Chi sarà la seconda finalista del Torneo preolimpico dopo la Germania? Sfida senza domani tra Poloni… - zazoomnews : LIVE Germania-Olanda 3-0 volley femminile Preolimpico 2020 in DIRETTA: Orange incredibilmente eliminate Orthmann e… - zazoomnews : LIVE Germania-Olanda 2-0 volley femminile Preolimpico 2020 in DIRETTA: Orange appese ad un filo (16-16) -… -