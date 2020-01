LIVE Dakar 2020, 12 gennaio in DIRETTA: Gonçalves è morto. Sainz vince tra le auto, Alonso sesto (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TRAGEDIA ALLA Dakar: E’ morto PAULO GONCALVES CHI ERA PAULO GONCALVES, morto ALLA Dakar 2020 11.45 Carlos Sainz ha preso il largo in classifica generale visto che ora ha 10’00” di vantaggio su Al-Attiyah e 19’13” su Peterhansel. Il veterano iberico inizia a vedere il successo. Fernando Alonso è al momento nono a 3h26′ ma devono ancora arrivare dei piloti al traguardo. 11.35 Carlos Sainz (Mini) ha vinto la settima tappa tra le auto. Il fuoriclasse spagnolo ha infilato il terzo successo precedendo il qatarino Nasser-Al Attiyah (Toyota) di 2’12” e il francese Stephane Peterhansel (Mini) di 2’53”. Fernando Alonso (Toyota) ha chiuso in sesta posizione a 7’49” preceuto di appena tredici secondi dal saudita Al Rajhi. 10.52 Tra le auto dopo 431 chilometri Sainz è primo con 1:45 ... Leggi la notizia su oasport

alo__oficiaal : RT @zazoomnews: LIVE Dakar 2020 12 gennaio in DIRETTA: Fernando Alonso scivola in sesta posizione Barreda Bort domina tra le moto - #Dakar… - ProfessionistiE : Ti ho seguito, rispettato, tifato. Adesso sei sulla pista più bella, buon viaggio. - infoitsport : LIVE Dakar 2020, 12 gennaio in DIRETTA: lutto tra le moto, muore Paulo Gonçalves, dramma nella settima tappa -