Liliana Segre ha respinto l’invito di Salvini per una conferenza sull’antisemitismo

L'invito è arrivato sabato mattina con un messaggio personale e, con la stessa modalità, è arrivato il «grazie, ma sono già impegnata». Così Liliana Segre respinge Salvini e il suo invito a partecipare a una conferenza sull'antisemitismo organizzato dal Carroccio a Roma per giovedì 16 gennaio, a palazzo Giustiniani (Roma). La senatrice a vita ha replicato al Segretario della Lega sottolineando come lei, nel mese che porterà al Giorno della Memoria (lunedì 27 gennaio), ha in agenda già tantissimi impegni in quel di Milano. Ma ha poi riservato anche una punzecchiatura. LEGGI ANCHE > La cittadina siciliana che nega la cittadinanza a Liliana Segre: «Non ha meriti particolari» Con un messaggio inviato a Matteo Salvini, e poi inviato anche alle agenzie di stampa, Liliana Segre ha risposto: «Purtroppo non potrò partecipare perché una serie di impegni legati al Giorno della

