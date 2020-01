La mamma è malata, lui a 11 anni impara a cucinare e apre un ristorante vegano (Di domenica 12 gennaio 2020) A volte da una necessità può nascere una passione, come dimostra la storia di Omari, ma è solo con la determinazione che si raggiungono i sogni. Omari McQueen è un bambino di 11 anni che quest’estate, ad agosto per l’esattezza, ha aperto un ristorante pop-up, ovvero temporaneo, di cucina vegana caraibica. Il giovane ragazzo, da sempre appassionato di cucina, ha dovuto imparare anche per necessità. La madre soffre di emicranie paralizzanti che la costringono spesso a letto. Per questo motivo ha dovuto insegnare ai figli più grandi a cucinare da soli. Omari si è innamorato così tanto della cucina che non l’ha più lasciata, passando da quella di casa alla ristorazione. Essendo diventato molto bravo a cucinare ha deciso di aprire un ristorante pop-up, tipologia molto diffusa all’estero che consiste nell’apertura di locali dove è possibile mangiare soltanto per ... Leggi la notizia su dilei

lorexonly : RT @ricercatrice02: @GabriellaBargh1 @B16Antonella APRITE FACEBOOK SOPRA PARLA DI GHOST SCARICATO IN CANILE DA MISERABILI PERCHÉ LA LORO M… - ricercatrice02 : RT @ricercatrice02: @GabriellaBargh1 @B16Antonella APRITE FACEBOOK SOPRA PARLA DI GHOST SCARICATO IN CANILE DA MISERABILI PERCHÉ LA LORO M… - ricercatrice02 : @GabriellaBargh1 @B16Antonella APRITE FACEBOOK SOPRA PARLA DI GHOST SCARICATO IN CANILE DA MISERABILI PERCHÉ LA LO… -