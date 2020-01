Infortunio Demiral, tegola Juventus: bruttissima caduta per il difensore (Di domenica 12 gennaio 2020) Infortunio Demiral – Brutte notizie per la Juventus. Il tecnico Maurizio Sarri è stato costretto a sostituire l’autore del primo goal del match contro la Roma. Demiral è rimasto a terra dopo uno scontro di gioco con un difensore della Roma. Nell’atterraggio dopo uno stacco aereo, scoordinato dal contatto, il centrale bianconero ha appoggiato male la gamba, procurandosi una distorsione che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco.L'articolo Infortunio Demiral, tegola Juventus: bruttissima caduta per il difensore CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

