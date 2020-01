Il ministro Azzolina nella bufera, la sua tesi non è autentica (Di domenica 12 gennaio 2020) Un articolo firmato dal lingiusta Massimo Arcangeli scatena la polemica. Buona parte dell’introduzione del lavoro svolto dalla Azzolina sarebbe copiato. Scoppia la bufera attorno alla figura di Lucia Azzolina. Il nuovo ministro dell’Istruzione si sarebbe macchiata di una colpa assai grave che potrebbe pregiudicarne la carriera politica. La sua tesi di laurea, scritta per l’abilitazione … L'articolo Il ministro Azzolina nella bufera, la sua tesi non è autentica proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Quirinale : #Quirinale: L’onorevole Lucia Azzolina, nuovo Ministro dell'Istruzione, e il professor Gaetano Manfredi, nuovo Mini… - LegaSalvini : ENNESIMA GRANA NEL M5S: 'IL MINISTRO HA COPIATO LA TESI DI LAUREA' LA GRILLINA LUCIA AZZOLINA È STATA ACCUSATA DI A… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT questo pomeriggio ha partecipato al Quirinale alla cerimonia di giuramento del Minis… -