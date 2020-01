Come le orde di barbari, Chiaia vandalizzata nella notte (Foto) (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il salotto buono della città di Napoli preso di mira dai vandali. Questa notte il centralissimo quartiere Chiaia è stato letteralmente messo a soqquadro da un ondata di barbari. Gli autori, molto probabilmente una banda di ragazzini, hanno vandalizzato buona parte del quartiere Chiaia, all’altezza della zona dei baretti. Sulla carta il salotto buono della città. Nonostante, quello della riviera napoletana, dovrebbe essere il quartiere più controllato del capoluogo campano, niente ha impedito ad ignoti di vandalizzare tutto ciò che hanno trovato per strada. Da alberi e piante, fino a scooter e automobili non si è salvato davvero niente. Le Foto di questa mattina, così si è risvegliato il quartiere Chiaia: L'articolo Come le orde di barbari, Chiaia vandalizzata nella notte (Foto) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

BrunoGiovanni6 : RT @KarlOne71: Già vedo il proliferare di orde di #InteRomanisti. Tiferanno e guferanno come se non ci fosse un domani. Tirate fuori i cu… - valebianconero1 : RT @KarlOne71: Già vedo il proliferare di orde di #InteRomanisti. Tiferanno e guferanno come se non ci fosse un domani. Tirate fuori i cu… - KarlOne71 : Già vedo il proliferare di orde di #InteRomanisti. Tiferanno e guferanno come se non ci fosse un domani. Tirate f… -