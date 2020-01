Anticipazioni 13-19 gennaio 2020 Tempesta d’Amore: il piano di morte di Annabelle (Di domenica 12 gennaio 2020) Nelle puntate dal 13 al 19 gennaio 2020 della soap opera Tempesta d’Amore vedremo Annabelle pronto a tutto pur di portare a termine il suo piano di morte. Il suo scopo è quello di uccidere un personaggio avvelenandolo. La donna riuscirà nel suo intento o sarà frenata da qualche circostanza misteriosa? Anticipazioni 13-16 gennaio 2020 Tempesta d’Amore: il piano di morte di Annabelle Lunedì 13 gennaio 2020 – La sincerità di Eva ha un prezzo: Eva passa una piacevole serata con Robert rendendo felice sua figlia, ma il dramma è all’orizzonte. In tal senso la donna confessa a suo marito di non amarla più nonostante la sua vicinanza e soprattutto che per tutto il tempo del loro incontro non ha fatto altro che pensare al suo amante innescando l’ira dell’uomo. Così Robert deciderà una volta e per tutte di chiudere la sua storia con Eva, deludendo ... Leggi la notizia su anticipazioni

