Alfio Baffa: il candidato della Lega in Calabria e il complotto della vasca idromassaggio (Di domenica 12 gennaio 2020) Alfio Baffa, il candidato della Lega al Consiglio regionale della Calabria, divenuto famoso per un video che lo riprende mentre in vasca da bagno fuma il sigaro e beve rum, prova a difendersi in un’intervista con il Mattino buttandola in politica. Ovvero prendendosela con un non meglio precisato nemico interno: «Qualche stro… ha fatto circolare questo video: sicuramente è stato qualche nemico interno. Ma si può giudicare un uomo politico da un video?». Alfio Baffa: il candidato della Lega in Calabria e il complotto della vasca idromassaggio Baffa dice che il video «Lì stava da tre mesi, era circolato pure dalle mie parti e non era successo nulla. Adesso che sono candidato e mancano pochi giorni alle elezioni regionali, guarda caso è uscito di nuovo». Lui è giovane imprenditore con un passato politico prima in Forza Italia ed ora al fianco di Matteo Salvini. Dal suo partito ... Leggi la notizia su nextquotidiano

HuffPostItalia : In vasca con sigaro e whisky. Il video allucinante del candidato leghista in Calabria Alfio Baffa - Blogdelledonne : C'è poco da ridere su Alfio Baffa, candidato Lega amante del revenge porn e del trash - giustiziera2 : RT @uffailnick1: @matteosalvinimi Se così anche l'#EmiliaRomagna andrà fallita mentre, in attesa ricominci la stagione #papeete, un qualche… -