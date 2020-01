"Schiavi dei cellulari Vanno vietati per legge fino ai 21 anni compiuti" (Di sabato 11 gennaio 2020) Valeria Robecco Fa discutere l'idea di un senatore democratico «Troppo immaturi». La pena: un anno di cella New York Nel 2020 per un teenager americano (e non solo) non avere uno smartphone è più o meno come venire catapultato improvvisamente negli anni Novanta, ovvero nella sua «preistoria tecnologica». Una specie di girone dantesco che lo costringerebbe in una sorta di isolamento mediatico rispetto ai coetanei, come conferma uno studio del Pew Research Center. Secondo cui il 95% dei ragazzi tra i 13 e i 17 anni negli Usa hanno accesso a un cellulare di ultima generazione, e il 45% degli adolescenti afferma di essere «quasi costantemente» su internet. Lo scenario che per molti è soltanto pura fantascienza potrebbe diventare una realtà «infernale» nello stato del Vermont, dove un senatore democratico ha presentato una proposta di legge per bandire il cellulare a chi ha meno ... Leggi la notizia su ilgiornale

