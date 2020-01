Pd: Ferrante lancia candidatura a segretario Sicilia, 'mai più sistemi conservativi' (Di sabato 11 gennaio 2020) Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - "Oggi decidiamo di metterci la faccia in nome di una nuova visione di partito e di Sicilia". Così Antonio Ferrante ha lanciato oggi, in una conferenza stampa a Villa Filippina, a Palermo, la sua candidatura con la mozione 'Ricominciamo dalla Sicilia' alla segreteria re Leggi la notizia su liberoquotidiano

Pd : Ferrante lancia candidatura a segretario Sicilia - 'mai più sistemi conservativi' (2) : (Adnkronos) - Infrastrutture, lavoro, istruzione, ambiente e lotta alle disuguaglianze, sono i punti fermi di un progetto "che può rivelarsi vincente in vista delle prossime elezioni regionali attraverso un nuovo modello di coalizione che guardi alle forze innovative che stanno nascendo e che possa