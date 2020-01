Omicidio Mollicone: dopo 18 anni, l’ex maresciallo Mottola rompe il silenzio (Di sabato 11 gennaio 2020) A 18 anni dal delitto di Serena Mollicone, uccisa ad Arce nel 2001, l’ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola rompe il silenzio. La ragazza scomparve il 1º giugno 2001 e venne ritrovata morta due giorni dopo in località Fontecupa, nel boschetto dell’Anitrella. I responsabili, a distanza di 18 anni, non sono stati ancora condannati nonostante siano state indagate numerose persone, tra questi proprio il carabinieri Franco Mottola, la moglie e il figlio. Secondo gli accertamenti del RIS, infatti, l’Omicidio è avvenuto all’interno della caserma dei carabinieri di Arce, e nell’aprile 2019 si sono chiuse le indagini con la richiesta di rinvio a giudizio di 5 persone tra cui 3 carabinieri. L’udienza preliminare si è svolta il 13 novembre 2019 davanti al GUP di Cassino Domenico Di Croce, che l’ha rinviata al 15 gennaio 2020, per un difetto di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

cronaca_news : Omicidio Serena Mollicone, il maresciallo e il figlio imputati: 'Non c'entriamo niente' - volpini_laura : Arce, omicidio Mollicone, intervista esclusiva generale Garofano. #mercoledisicomincia #serenamollicone #omicidio… - Notiziedi_it : Omicidio Serena Mollicone, il maresciallo e il figlio imputati: “Non c’entriamo niente” -