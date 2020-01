Morto sultano dell’Oman: Qaboos bin Said al-Said aveva 79 anni (Di sabato 11 gennaio 2020) Qaboos bin Said al-Said, sultano dell’Oman, è Morto nella tarda serata di venerdì 10 gennaio all’età di 79 anni. Da tempo era malato di cancro ed era soprannominato “il padre dell’Oman”. Alla guida del Paese dal 1970 aveva adottato riforme della sanità e dell’istruzione che gli avevano regalato la nome di “modernizzatore”. Ad annunciare la notizia del decesso è stata la tv di Stato: “Con tristezza il sultanato dell’Oman piange il nostro sultano Qabus bin Said, richiamato da Dio” recita il comunica ufficiale. Morto il sultano dell’Oman Qaboos era salito al trono nel 1970 con un colpo di Stato che spodestò il padre, Said bin Taimur. Tutto il potere si concentrò nelle sue mani e sin da subito si impose come uno dei pilastri della politica mediorientale. Nel corso degli anni è riuscito a mantenere un ruolo neutrale ... Leggi la notizia su notizie

