Montagna: precipita da sentiero nel Lecchese, è grave (Di sabato 11 gennaio 2020) Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Un uomo, di cui non sono ancora note le generalità, è scivolato poco dopo le 12 da un sentiero ai Piani di Artavaggio, in provincia di Lecco, ed è precipitato per un centinaio di metri. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e il soccorso alpino. L'escursionista è sta Leggi la notizia su liberoquotidiano

