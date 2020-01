Milano: in casa cocaina, pistola e bomba a mano, arrestato (Di sabato 11 gennaio 2020) Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Nascondeva in casa cocaina, una pistola e una bomba a mano. Un uomo di 65 anni è stato arrestato dai carabinieri a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano. Nel corso di un controllo nella sua abitazione i militari, aiutati da un cane antidroga hanno trovato una pist Leggi la notizia su liberoquotidiano

