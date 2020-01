Mercato Juventus, pressing di Paratici per Donnarumma: la strategia (Di sabato 11 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di forze fresche anche per la prossima stagione. Si guarda anche in Italia, con un top player di un club rivale finito sulla lista della spesa di Paratici. Arrivano novità, con i bianconeri pronti ad investire su un profilo di prima fascia per bruciare la concorrenza. I contatti sono già stati avviati, si studia la strategia per strappare l’ok dal calciatore. Pista caldissima per l’estate. Mercato Juve: Paratici non molla Donnarumma Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Sportitalia” la Juventus non avrebbe del tutto mollato la presa per Donnarumma. Il portiere del Milan piace molto alla dirigenza bianconera, che lo vedrebbe come perfetto e nuovo titolare nello scacchiere tattico di Sarri. Nel frattempo Szczesny sarebbe pronto a rinnovare, anche se Paratici starebbe continuando a monitorare la pista in ... Leggi la notizia su juvedipendenza

