L’Oroscopo di Velvet: settimana dal 13 al 19 gennaio 2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) ARIETE ★★ Amici dell’Ariete, Mercurio questa settimana vi lascerà finalmente in pace e sul lavoro sarete pronti a farvi valere. In coppia però la tensione si farà dura: nervosismo e rancore nell’aria accenderanno in un attimo delle liti importanti. TORO ★★ Cari amici del Toro, settimana ambigua. Inizierete con grinta e finirete con le energie a terra, per colpa di una Luna instabile. Attenzione alle incomprensioni in amore: ignorare le esigenze del partner potrebbe minare l’equilibrio di coppia. GEMELLI ★ Cari Gemelli, preparate il cuore perché da martedì Venere vi volterà le spalle. Inutile litigare e provare a cambiare il vostro partner: tirare troppo la corda potrebbe portare alla rottura. Restate concentrati sul lavoro perché da giovedì qualcuno potrebbe notarvi. CANCRO ★★★ Amici del Cancro, Mercurio smetterà di ostacolarvi mentre un’ottima Luna vi regalerà un ... Leggi la notizia su velvetgossip

