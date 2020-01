LIVE Turchia-Polonia volley femminile, Preolimpico 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle semifinali del Preolimpico di Apeldoorn – Programma, orari, Tv di Germania-Olanda Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Turchia-Polonia, seconda semifinale del torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ad Apeldoorn, in Olanda, è in programma la prima giornata decisiva del torneo che qualifica per Tokyo 2020 l’ultima squadra del Vecchio Continente. Nella seconda semifinale sono di fronte la Turchia che si è salvata per il rotto della cuffia dall’eliminazione vincendo ieri il tie break decisivo contro il Belgio e la Polonia che invece ha vinto il girone B, battendo una rimaneggiata Olanda nella sfida decisiva per il primo posto Grande equilibrio ed incertezza ad accompagnare questa che, per ciò che si è visto sul campo, è forse la semifinale tecnicamente meno ricca ma che prevede ... Leggi la notizia su oasport

