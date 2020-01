Iran, aereo abbattuto per errore umano: è stato scambiato per un “velivolo nemico”. Rohani: “Chi ha sbagliato pagherà” (Di sabato 11 gennaio 2020) Citando fonti militari, la tv di stato Iraniano afferma che l‘Iran ha “involontariamente” abbattuto l’aereo di linea ucraino per un errore umano. Lo riportano i media internazionali. Il Quartier generale delle Forze armate Iraniane ha affermato che il Boeing precipitato quattro giorni fa poco dopo il decollo dall’aeroporto ‘Imam Khomeini’ di Teheran è stato “erroneamente” e “involontariamente” preso di mira dalle forze di difesa aerea Iraniane che lo hanno scambiato per un “aereo nemico“. Tutti i 176 tra passeggeri e membri dell’equipaggio del 737 dell’Ukraine International Airlines sono morti a seguito dell’incidente. Fino a ieri l’Iran aveva negato di aver abbattuto il velivolo con un missile. Scusandosi e porgendo le condoglianze alle famiglie delle vittime dell’aereo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

