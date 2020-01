Hanno preso il Joker, ma è Joaquin Phoenix, che è successo? (Di sabato 11 gennaio 2020) Sembrava un ottimo periodo per il celebre e carismatico Joaquin Phoenix, visto il successo globale del suo film “Joker” dove interpreta il più famoso e pazzo (forse)villain della DC comix, dando un volto molto più umano e “empatico” del Clown criminale, ma come sempre, anche le cose buone devono finire. Phoenix infatti, è stato arrestato durante una manifestazione del movimento Friday For Future, creato dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg. Insieme all’attore famoso anche per aver fatto l’Imperatore Commodo nel “Gladiatore” (insieme al magnifico Russell Crowe) vi erano anche altri nomi noti del mondo dello spettacolo e noti ambientalisti come: Jane Fonda (arrestata già diverse volte e noto per il suo immane impegno per i diritti umani e la preservazione dell’ambiente), Susan Sarandon e Martin Sheen, anche lui finito in ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

