Grande Fratello Vip 2020, Seconda puntata: Pago Rifiuta Serena! (Di sabato 11 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Seconda puntata: Serena Enardu entra nella casa per avere il tanto atteso faccia a faccia con Pago, la reazione del cantautore emoziona il pubblico. Imma Battaglia ha un confronto con la sua ex Licia e si scatena lo scontro. Il triangolo Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. Le nuove entrate nella casa e tutto quello che è successo durante la Seconda puntata del Grande Fratello Vip 4! Grande Fratello Vip 2020, Seconda puntata: Serena Enardu entra in casa per Pago ma non può restarci a lungo. La reazione di Pago e il pensiero del cantautore sulla sua ex. La puntata è iniziata proprio con il botto, con quello che il pubblico voleva vedere ormai da tempo: l’ingresso di Serena Enardu nella casa per incontrare Pago. Il cantautore è stato subito messo al corrente da Alfonso Signorini sul fatto che la sua ex fidanzata ha trascorso due giorni in ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

GrandeFratello : Eccolo il Privé che ci piace! Tra i mostri sacri del Grande Fratello ed un Fabio Testi che si è integrato decisamen… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - GrandeFratello : Barbara Alberti sta scrivendo la storia di Grande Fratello! Eccola arrivare in Casa, ovviamente accolta con il dovu… -