Gf Vip, Ivan Gonzalez: "Non ho mai scelto una donna". E Sonia s'infuria - (Di sabato 11 gennaio 2020) Serena Granato L'ex tronista ha scatenato non poche polemiche, dichiarando di non aver "mai scelto nessuna donna nella sua vita" al suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip Lo scorso venerdì 10 gennaio, in prima serata su Canale 5 è stata trasmessa la seconda puntata del gioco del Grande fratello vip, che è giunto nel 2020 alla sua quarta edizione consecutiva. Il nuovo appuntamento tv del reality condotto da Alfonso Signorini ha segnato l'ingresso nella Casa di nuovi vip confermati nel cast dei concorrenti, tra cui Ivan Gonzalez. Il modello originario di Jerez de la Frontera (una città a sud della Spagna, ndr) e classe 1992 è reduce dalla sua partecipazione al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne, dove ha vestito i panni di tronista. Ma del suo trascorso al trono classico sembra essersi dimenticato completamente. O almeno questo è stando a quando lui stesso ... Leggi la notizia su ilgiornale

