Furia in casa, marito picchia a bastonate la moglie incinta: salva per miracolo (Di sabato 11 gennaio 2020) Un operaio di trent’anni, residente a Cadelbosco di Sopra, comune in provincia di Reggio Emilia, è stato denunciato per maltrattamenti contro la moglie aggravati dal fatto di averli compiuti in presenza di minori e ai danni di una donna in gravidanza. L’uomo maltrattava la moglie da anni, anche davanti ai figli. E il fatto che la donna fosse incinta di un altro bambino non ha assolutamente fermato il 30enne, il quale continuava a minacciare e trattare con violenza la donna. L’ultimo episodio risale alla mattina del 25 Dicembre 2019, il giorno di Natale. L’operaio, al termine di una lite scaturita per futili motivi, ha preso a calci, pugni e persino a bastonate la coniuge 25enne. A rendere ancora più grave la violenza è il fatto che la ragazza si trovi al sesto mese di gravidanza. Al termine delle percosse il 30enne ha preso i due figli ed è uscito di casa. Fortunatamente la vittima è ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

MontinDavide : Il Gazzettino: Urla agghiaccianti dalla casa accanto: i vicini la salvano dalla furia del compagno.… - NapoliToday : #Cronaca Castellammare, intera famiglia si barrica in casa per sfuggire alla furia del padre - leviisbaee : Ieri mio padre mi ha fatto troppo arrabbiare. se ne è uscito,nei confronti del cane di mia zia (da appartamento,qua… -