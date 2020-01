Emorragia M5S, chi e quanti sono i parlamentari usciti dal Movimento (Di sabato 11 gennaio 2020) La crisi del Movimento 5 Stelle non si arresta. Dopo il dimezzamento dei consensi che l’ha visto passare da prima forza politica, sfondando ampiamente il tetto del 30% nel 2018 a terza (sotto il 20%) nel volgere di un solo anno alle elezioni europee e i risultati deludenti alle consultazioni regionali, il cambio di governo (e di alleanze) non sembra aver dato al Movimento nuova linfa vitale. Si rincorrono (seppure smentite) le voci di dimissioni del capo politico Luigi Di Maio, ma ciò che appare più preoccupante, anche per la tenuta del governo, è la fuga dei parlamentari verso altri partiti o nuovi gruppi come “Eco”, la nuova formazione dell’ex ministro Lorenzo Fioramonti. sono circa una trentina i senatori e deputati a 5 Stelle che, da inizio legislatura, hanno fatto le valigie abbandonando il gruppo. C’è chi ha lasciato perché in disaccordo con ... Leggi la notizia su open.online

