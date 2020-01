Elodie Instagram, graffiante in versione animalier: «Che leopardessa. Caccia grossa» (Di sabato 11 gennaio 2020) Mancano poche settimane alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Elodie Patrizi, conosciuta ai più come Elodie, parteciperà alla gara canora col brano, scritto per lei dal fidanzato Mahomood, Andromeda. Nell’attesa la giovane ha pubblicato mercoledì 9 gennaio 2020 un nuovo singolo dal titolo Non è la fine, che vede la partecipazione di Gemitaiz. Il brano, primo estratto da This is Elodie, terzo album di inediti della 29enne, sarà disponibile, dal 31 gennaio 2020, negli store digitali e sulle piattaforme streaming e, dal 7 febbraio 2020, anche nei negozi. Un traguardo per l’artista romana, che si è classificata seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il premio della critica Vodafone e il premio RTL 102.5. «Che leopardessa. Caccia grossa», Elodie provocante in versione animalier Su Instagram, qualche ora fa, Elodie ha ... Leggi la notizia su urbanpost

