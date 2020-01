Elezioni Taiwan, Tsai Ing-wen confermata alla presidenza. Paga la linea dura nei confronti della Cina (Di sabato 11 gennaio 2020) La linea dura nei confronti di Pechino ha Pagato. Così Tsai Ing-wen è stata confermata per il secondo mandato da presidente di Taiwan grazie al 57,3% delle preferenze quando sono state scrutinate il 95% delle schede. I voti a suo favore, al momento, sono 7,63 milioni contro i 5,12 milioni del rivale Han Kuo-yo dei nazionalisti del Kuomintang (Kmt), partito che ha tradizionali rapporti d’amicizia con la Cina. Secondo i media locali, Han, di fronte al divario ormai incolmabile, ha ammesso la sconfitta e riconosciuto la vittoria di Tsai. Il risultato del voto di Taiwan rinnoverà, oltre alla carica presidenziale, la composizione del Parlamento, formato da 113 deputati, di cui 73 assegnati col sistema dei collegi maggioritari, 34 su scala proporzionale e 6 in capo alle popolazioni indigene. Nel 2016, i Democratici vinsero con gli alleati 73 seggi, mentre la coalizione del Kmt ne prese 39. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Le Elezioni a Taiwan lanceranno un messaggio di democrazia a Pechino : Sono state soprattutto le proteste a Hong Kong a far risalire la popolarità della presidente Tsai Ing-wen davanti al suo avversario del Kuomintang, il partito nazionalista considerato sottomesso alla Cina. Leggi

