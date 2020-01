Di Maio: “Scarso impegno a livello internazionale? Non siete informati” (Di sabato 11 gennaio 2020) Il ministro degli esteri risponde su Facebook alle critiche ricevute dall’opposizione. “Siamo seduti ai tavoli più importanti per chiedere il ‘cessate il fuoco'”, dice Di Maio”. Luigi Di Maio risponde agli attacchi ricevuti dall’opposizione. Questa volta, il leader del Movimento 5 Stelle si rivolge a chi sta commentando il suo operato da ministro degli esteri. … L'articolo Di Maio: “Scarso impegno a livello internazionale? Non siete informati” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Agenpress : Di Maio: 'Tante invettive gratuite contro il Governo per lo scarso ruolo a livello internazionale dell’Italia'… - Chribuzz1 : L’animosità e la grinta con cui ancor’oggi si discute di #Craxi appartiene solo ai grandi uomini politici. Tra vent… - MAUDITMAURO : RT @CastellinoLuigi: Tutti i programmi televisivi politici asserviti e tutti miranti a denigrare il M5S,accusano il ministro degli esteri D… -