Coppa Italia 2020, calendario e orari ottavi di finale: programma, tv, streaming (14-16 gennaio) (Di sabato 11 gennaio 2020) Si giocheranno tra il 14 ed il 16 gennaio gli ultimi sette ottavi della Coppa Italia di calcio: si tratta del turno iniziato giovedì 9 gennaio e che prevede l’ingresso in tabellone delle migliori otto squadre della scorsa stagione di Serie A. Sono stati sorteggiati, dove necessario, le squadre a dover giocare in casa i vari match, così come sono stati sorteggiati i fattori campo degli accoppiamenti dei quarti. Le gare, tutte in partita secca per ottavi e quarti, saranno trasmesse in diretta tv su Rai1 e Rai 2, mentre saranno visibili in streaming su RaiPlay, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale delle sfide. calendario Coppa Italia CALCIO 2020 ottavi DI finale GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2020 TORINO – GENOA 6-4 dcr (1-1 al 90′ ed al 120′) MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020 NAPOLI – PERUGIA ORE 15.00 RAI 2 LAZIO – CREMONESE ORE 18.00 RAI 2 INTER – CAGLIARI ORE 20.45 ... Leggi la notizia su oasport

