Caso Mollicone, i Mottola imputati provano a difendersi: "Noi non c'entriamo niente con la sua morte" (Di sabato 11 gennaio 2020) Lavinia Greci A 18 anni dall'omicidio della ragazza, il cui corpo venne ritrovato senza vita in un boschetto con un sacchetto di plastica intorno alla testa, la famiglia Mottola rompe il silenzio: "Della morte di Serena non sappiamo nulla" "Sono e siamo totalmente innocenti". A 18 anni dal delitto di Serena Mollicone, la ragazza uccisa ad Arce, in provincia di Frosinone, nel 2001, l'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola parla e respinge ogni accusa mossa dalla procura e lo fa organizzando una conferenza stampa dove si limita ad allontanare ogni accusa. Padre e figlio, infatti, sono indagati per l'omicidio della giovane e per lui, Marco Mottola e la moglie, la procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio. Ma loro non ci stanno e provano a difendersi. "Respingo ogni accusa. Della morte di Serena non so e non sappiamo nulla". "Non ho mai fatto del male a ... Leggi la notizia su ilgiornale

