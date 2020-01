Barcellona in ansia per un big, rischia di saltare la sfida di Champions col Napoli (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFulmine a ciel sereno in casa blaugrana: la punta uruguaiana Luis Suarez, durante la sfida in Suercoppa con l’Atletico Madrid, ha riportato un trauma al ginocchio destro, lo stesso che era stato operato alcuni mesi fa. Secondo Sport, Suarez sarà operato e tornerà fra 6 settimane, mettendo in dubbio la sua presenza agli ottavi di Champions contro il Napoli. L'articolo Barcellona in ansia per un big, rischia di saltare la sfida di Champions col Napoli proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

